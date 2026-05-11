«Сантос» — «Ред Булл Брагантино», результат матча 11 мая, счёт 2:0, чемпионат Бразилии

Гол Неймара помог «Сантосу» обыграть «Ред Булл Брагантино» в чемпионате Бразилии
Завершился матч 15-го тура чемпионата «Бразилии», в котором «Сантос» принимал «Ред Булл Брагантино». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Бразилия — Серия А . 15-й тур
11 мая 2026, понедельник. 00:30 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
2 : 0
Ред Булл Брагантино
Браганса
1:0 Неймар – 45+5'     2:0 Фриас – 76'    

В составе победителей забивали Неймар и Адонис Фриас.

Таким образом, «Сантос» прервал серию из трёх матчей без побед в чемпионате Бразилии. «Ред Булл Брагантино», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча.

На данный момент «Сантос» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии. «Ред Булл Брагантино» находится на седьмом месте.

В следующем туре «Сантос» встретится с «Коритибой», а «Ред Булл Брагантино» сыграет с «Виторией». Игры пройдут 17 и 18 мая соответственно.

