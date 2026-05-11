Гол Неймара помог «Сантосу» обыграть «Ред Булл Брагантино» в чемпионате Бразилии
Поделиться
Завершился матч 15-го тура чемпионата «Бразилии», в котором «Сантос» принимал «Ред Булл Брагантино». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
Бразилия — Серия А . 15-й тур
11 мая 2026, понедельник. 00:30 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
2 : 0
Ред Булл Брагантино
Браганса
1:0 Неймар – 45+5' 2:0 Фриас – 76'
В составе победителей забивали Неймар и Адонис Фриас.
Таким образом, «Сантос» прервал серию из трёх матчей без побед в чемпионате Бразилии. «Ред Булл Брагантино», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча.
На данный момент «Сантос» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии. «Ред Булл Брагантино» находится на седьмом месте.
В следующем туре «Сантос» встретится с «Коритибой», а «Ред Булл Брагантино» сыграет с «Виторией». Игры пройдут 17 и 18 мая соответственно.
Комментарии
- 11 мая 2026
-
03:39
-
03:32
-
03:18
-
03:16
-
02:45
-
02:31
-
02:13
-
02:11
-
01:56
-
01:41
-
01:39
-
01:30
-
01:22
-
01:18
-
00:59
-
00:56
-
00:50
-
00:43
-
00:43
-
00:34
-
00:34
-
00:33
-
00:26
-
00:22
-
00:19
-
00:18
-
00:10
-
00:07
-
00:06
-
00:03
-
00:02
- 10 мая 2026
-
23:58
-
23:56
-
23:54
-
23:46