Гол Неймара помог «Сантосу» обыграть «Ред Булл Брагантино» в чемпионате Бразилии

Завершился матч 15-го тура чемпионата «Бразилии», в котором «Сантос» принимал «Ред Булл Брагантино». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забивали Неймар и Адонис Фриас.

Таким образом, «Сантос» прервал серию из трёх матчей без побед в чемпионате Бразилии. «Ред Булл Брагантино», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча.

На данный момент «Сантос» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии. «Ред Булл Брагантино» находится на седьмом месте.

В следующем туре «Сантос» встретится с «Коритибой», а «Ред Булл Брагантино» сыграет с «Виторией». Игры пройдут 17 и 18 мая соответственно.