«Барселона» догнала «Реал» по числу побед в истории «эль класико»

«Барселона» уверенно обыграла мадридский «Реал» в матче 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 со счётом 2:0 и улучшила свой показатель по победам во встречах с «Королевским клубом».

Как сообщает аккаунт испанского журналиста Алексиса Мартина-Тамайо (MisterChip) в соцсети X, у «Барсы» и «Реала» теперь по 106 побед в «эль класико» за всю 124-летнюю историю противостояния. С момента первого матча в 1902 году команды сыграли 264 раза. Каждая победила по 106 раз, также было 52 ничьи. Отмечается, что по разнице мячей «Реал» немного впереди — 447:438.

После этой игры «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. До конца чемпионата осталось три тура.