Губерниев отреагировал на волевую победу «Зенита» в матче с «Сочи» в РПЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал волевую победу «Зенита» в матче 29-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:1).

«Волевой Зенит!», — написал Дмитрий Губерниев на личной странице в своём телеграм-канале.

После 29 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 65 очков и на текущий момент занимает первое место. На второй строчке располагается «Краснодар» с 63 очками, однако у «быков» есть игра в запасе. «Сочи» заработал 21 очко и располагается на последней, 16-й строчке.

В заключительном туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Ростовом», а «Сочи» сыграет с «Ахматом». Оба матча пройдут 17 мая.