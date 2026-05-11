Губерниев отреагировал на волевую победу «Зенита» в матче с «Сочи» в РПЛ
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал волевую победу «Зенита» в матче 29-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Фёдоров – 31' 1:1 Энрике – 59' 2:1 Ерохин – 84'
«Волевой Зенит!», — написал Дмитрий Губерниев на личной странице в своём телеграм-канале.
После 29 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 65 очков и на текущий момент занимает первое место. На второй строчке располагается «Краснодар» с 63 очками, однако у «быков» есть игра в запасе. «Сочи» заработал 21 очко и располагается на последней, 16-й строчке.
В заключительном туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Ростовом», а «Сочи» сыграет с «Ахматом». Оба матча пройдут 17 мая.
