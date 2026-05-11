Педри рассказал, кому «Барселона» посвятила чемпионский титул Ла Лиги — 2025/2026

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился эмоциями от выигранного титула чемпиона Испании сезона-2025/2026.

«Мы хотели выиграть именно здесь, в «эль класико», и этот момент останется в истории. Мы провели хороший матч. Такого раньше не было. Сейчас пора праздновать вместе с семьёй и болельщиками, потому что такое случается нечасто. Мы сделали это ради Флика и в связи с утратой, которую он пережил. Эта победа посвящается и его отцу», — приводит слова Педри DAZN.

Напомним, «Барселона» досрочно оформила титул, победив «Реал» со счётом 2:0 в матче 35-го тура Ла Лиги. Ранее появилась информация, что немецкий специалист потерял отца накануне «эль класико».