Все новости
Педри рассказал, кому «Барселона» посвятила чемпионский титул Ла Лиги — 2025/2026

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился эмоциями от выигранного титула чемпиона Испании сезона-2025/2026.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рашфорд – 9'     2:0 Ф. Торрес – 18'    

«Мы хотели выиграть именно здесь, в «эль класико», и этот момент останется в истории. Мы провели хороший матч. Такого раньше не было. Сейчас пора праздновать вместе с семьёй и болельщиками, потому что такое случается нечасто. Мы сделали это ради Флика и в связи с утратой, которую он пережил. Эта победа посвящается и его отцу», — приводит слова Педри DAZN.

Напомним, «Барселона» досрочно оформила титул, победив «Реал» со счётом 2:0 в матче 35-го тура Ла Лиги. Ранее появилась информация, что немецкий специалист потерял отца накануне «эль класико».

