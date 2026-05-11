L'Équipe оценил игру Марина, который заменил Сафонова в старте «ПСЖ» в матче с «Брестом»

L'Équipe оценил игру Марина, который заменил Сафонова в старте «ПСЖ» в матче с «Брестом»
Издание L'Équipe оценило игру голкипера «ПСЖ» Ренато Марина в матче 35-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (1:0). Марин в стартовом составе заменил российского голкипера Матвея Сафонова, который попал в заявку но остался в запасе.

Франция — Лига 1 . 33-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Брест
Брест
1:0 Дуэ – 82'    

«Итальянец, вновь вышедший в стартовом составе, чтобы дать отдых Сафонову, произвёл хорошее впечатление. Серьёзного давления на него не было, но он сделал всё, что требовалось: уверенно сыграл на выходе перед Думбия после передачи пяткой (23-я минута), отразил удар в упор от Ле Гена (29-я), а также совершил великолепный сейв после удара Манетти на 84-й минуте. Кроме того, он авторитетно сыграл в эпизоде с Дина Эбимбе, хотя в начале атаки был зафиксирован офсайд (33-я), — написано в издании L'Équipe.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 73 очка, опережая «Ланс» на шесть очков. До конца сезона командам осталось провести два матча.

