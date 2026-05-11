Заменивший Сафонова в старте вратарь Марин прокомментировал «сухой» матч за «ПСЖ» в Лиге 1

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Ренато Марин высказался о своём дебютном «сухом» матче в Лиге 1 в составе красно-синих. Это произошло в матче 33-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (1:0). Марин появился в старте, а российский голкипер парижан Матвей Сафонов остался в запасе.

Франция — Лига 1 . 33-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Брест
Брест
1:0 Дуэ – 82'    

«Большое спасибо, я очень счастлив. Атмосфера на «Парк де Пренс» невероятная. Столько эмоций, болельщики просто потрясающие. Быть вратарём — непростая задача: нужно быть терпеливым, чтобы провести хороший матч. Я сделал два или три сейва», — приводит слова Марина Canal Supporters.

Отметим, для 19-летнего Марина это третья встреча во всех турнирах в текущем сезоне. Ранее он сыграл в матче минувшего тура Лиги 1 с «Лорьяном» (2:2), а также сыграл «на ноль» в кубковой игре с «Вандею Фонтене» (4:0) в декабре 2025 года.

