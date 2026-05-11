«Ужасная история для обеих команд». Шалимов – о чемпионстве «Барсы» после матча с «Реалом»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о досрочно чемпионстве «Барселоны», которое произошло после победы команды в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (2:0).

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
1:0 Рашфорд – 9'     2:0 Ф. Торрес – 18'    

«Всё по делу. Если за три тура до конца «Барселона» стала чемпионом, то «Реал» должен плакать. Это ужасная история для обеих команд, как по мне, — сказал Шалимов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Каталонский клуб выиграл чемпионат Испании за три тура до финиша. «Барселона» с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке.
«Барселона» выиграла Примеру во втором сезоне подряд.

