«Всё встанет на свои места». Вратарь «ПСЖ» Марин высказался о грядущем матче с «Лансом»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Ренато Марин высказался о предстоящем матче в Лиге 1, который пройдёт в рамках перенесённого матча 29-го тура чемпионата Франции с «Лансом».

«Матч с «Лансом? Думаю, это ещё один финал. Нам нужно выиграть все остальные матчи, и всё встанет на свои места», — приводит слова Марина Canal Supporters.

Напомним, ранее 19-летний Марин принял участие в двух матчах Лиги 1 подрдя. Всего в его активе три матча во всех турнирах в текущем сезоне. Ранее он сыграл в матче минувшего тура Лиги 1 с «Лорьяном» (2:2), а также сыграл «на ноль» в кубковой игре с «Вандею Фонтене» (4:0) в декабре 2025 года. После 32 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Ланс» располагается на втором месте с 67 очками после аналогичного количества матчей.