Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всё встанет на свои места». Вратарь «ПСЖ» Марин высказался о грядущем матче с «Лансом»

«Всё встанет на свои места». Вратарь «ПСЖ» Марин высказался о грядущем матче с «Лансом»
Комментарии

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Ренато Марин высказался о предстоящем матче в Лиге 1, который пройдёт в рамках перенесённого матча 29-го тура чемпионата Франции с «Лансом».

Франция — Лига 1 . 33-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Брест
Брест
1:0 Дуэ – 82'    

«Матч с «Лансом? Думаю, это ещё один финал. Нам нужно выиграть все остальные матчи, и всё встанет на свои места», — приводит слова Марина Canal Supporters.

Напомним, ранее 19-летний Марин принял участие в двух матчах Лиги 1 подрдя. Всего в его активе три матча во всех турнирах в текущем сезоне. Ранее он сыграл в матче минувшего тура Лиги 1 с «Лорьяном» (2:2), а также сыграл «на ноль» в кубковой игре с «Вандею Фонтене» (4:0) в декабре 2025 года. После 32 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Ланс» располагается на втором месте с 67 очками после аналогичного количества матчей.

Материалы по теме
Заменивший Сафонова в старте вратарь Марин прокомментировал «сухой» матч за «ПСЖ» в Лиге 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android