«Монако» с Головиным потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов — 2026/2027

«Монако» с минимальным счётом 0:1 проиграл «Лиллю» в матче 33-го тура французской Лиги 1 и официально лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов УЕФА сезона-2026/2027.

Франция — Лига 1 . 33-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Монако
Окончен
0 : 1
Лилль
0:1 Закария – 72'    

После 33 матчей чемпионата Франции «Монако» набрал 54 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. За тур до окончания сезона монегаски потеряли математические шансы зацепиться за четвёртую строчку, которую занимает «Лион» (60 очков). На данный момент в Лигу чемпионов от Лиги 1 квалифицировались «ПСЖ» и «Ланс». На оставшиеся две путёвки претендуют три команды: «Лилль» (61), «Лион» (60) и «Ренн» (59). Идущий на шестой строчке «Марсель», набравший 56 очков, также пропустит предстоящий розыгрыш главного еврокубка.

Ранее «Монако» два сезона подряд выступал в ЛЧ.

Отметим, за монегасков выступает российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который провёл в текущем сезоне во всех турнирах 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
