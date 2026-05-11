Арбелоа высказался о чемпионстве «Барселоны» в Ла Лиге после победы над «Реалом»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поздравил «Барселону» после завоевания чемпионского титула, которое произошло после « эль класико» в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Матч закончился победой «Барселоны» со счётом 2:0.

«Нужно поздравить «Барселону» с завоеванием чемпионства сегодня», — приводит слова Арбелоа Marca.

Каталонский клуб выиграл чемпионат Испании за три тура до финиша. «Барселона» с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке.

Таким образом, «Барселона» выиграла Примеру во втором сезоне подряд. В прошлом сезоне «Барселона» набрала 88 очков за 38 матчей и опередила «Реал» на четыре очка.