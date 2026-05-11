«Они как семья». Флик — о реакции игроков «Барселоны» на новость о смерти отца

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал о том, как утром мама сообщила ему о смерти отца и о реакции команды на это известие. В матче 35-го тура Ла Лиги каталонский клуб обыграл мадридский «Реал» со счётом 2:0.

«Утром, когда мне позвонила мама и сказала, что мой отец умер, я подумал, не лучше ли ничего не рассказывать команде. Но в конце концов, они как семья, и я хотел с ними поделиться, и я не забуду их реакцию. Я очень рад работать в этой великолепной команде. Я очень горжусь командой, и, думаю, вы видите, какая у нас связь. Все чувствуют себя частью проекта, они связаны друг с другом. Сегодня об этом говорить очень сложно, но я очень счастлив.

Я мечтал о победе. И у меня ещё много целей впереди. Я никогда не чувствовал такой привязанности. Это невероятно. С первого контакта с президентом, Деку, и по прибытии в Барселону, все нас так тепло приветствовали», — приводит слова Флика Marca.

После этой игры «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. До конца чемпионата осталось три тура.