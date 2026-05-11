Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик высказался о ротации состава в матче «Барселоны» с «Реалом»

Флик высказался о ротации состава в матче «Барселоны» с «Реалом»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал игру команды в матче 35-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом». Каталонцы победили со счётом 2:0.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рашфорд – 9'     2:0 Ф. Торрес – 18'    

«Быть ​​тренером никогда не бывает легко. Все хотят играть. Я сам был игроком и всегда хотел играть. Но всё дело в отношении и менталитете команды на каждой тренировке. В начале сезона я говорил об эго, но всегда говорил, что мы сполна раскроем весь свой потенциал. Когда я смотрю тренировки, у меня всегда возникает это позитивное чувство, и я всегда смотрю вперёд. Мы оглядываемся назад только тогда, когда нужно что-то улучшить, исправить. Мне нравится то, что я вижу на тренировках», — приводит слова Флика Marca.

После этой игры «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. До конца чемпионата осталось три тура.

Материалы по теме
Суперматч «Барселона» — «Реал» и «Арсенал», который отмечает финал ЛЧ
Суперматч «Барселона» — «Реал» и «Арсенал», который отмечает финал ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android