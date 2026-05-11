Флик высказался о ротации состава в матче «Барселоны» с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал игру команды в матче 35-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом». Каталонцы победили со счётом 2:0.

«Быть ​​тренером никогда не бывает легко. Все хотят играть. Я сам был игроком и всегда хотел играть. Но всё дело в отношении и менталитете команды на каждой тренировке. В начале сезона я говорил об эго, но всегда говорил, что мы сполна раскроем весь свой потенциал. Когда я смотрю тренировки, у меня всегда возникает это позитивное чувство, и я всегда смотрю вперёд. Мы оглядываемся назад только тогда, когда нужно что-то улучшить, исправить. Мне нравится то, что я вижу на тренировках», — приводит слова Флика Marca.

После этой игры «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. До конца чемпионата осталось три тура.