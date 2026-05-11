Фабрицио Романо опубликовал пост на фоне чемпионства «Шахтёра» в Украине

Инсайдер Фабрицио Романо отреагировал на чемпионство «Шахтёра» в Украинской Премьер-лиге.

«Шахтёр» завоевал свой 16-й титул чемпиона Украины. Огромная работа Арды Турана, Дарио Срны, Сергея Палкина, игроков и всего тренерского штаба», — написал Романо в соцсетях.

Напомним, чемпионство случилось после победы команды в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги с «Полтавой» со счётом 4:0.

«Шахтёр» стал чемпионом Украины в третий раз за последние четыре сезона и в 16-й раз в своей истории. Национальный рекорд принадлежит киевскому «Динамо», у которого 17 чемпионств.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

