Майкл Олисе отметился редчайшим достижением. За 21 год в Бундеслиге такое делал лишь Санчо

Вингер «Баварии» Майкл Олисе забил победный мяч в матче 33-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» (1:0).

Этот гол стал для 24-летнего француза 15-м в нынешнем сезоне чемпионата Германии. Всего в активе Олисе уже 34 результативных действия в 31 матче Бундеслиги — 15 голов и 19 ассистов.

Таким образом, Олисе стал лишь вторым футболистом с сезона-2004/05, которому удалось оформить минимум 15 голов и 15 ассистов за один розыгрыш Бундеслиги, сообщает Squawka. Ранее это достижение покорилось только Джейдону Санчо в сезоне-2019/20, когда он выступал за «Боруссия Дортмунд» и набрал 17 голов и 16 ассистов.

К этому показателю также близок вингер «Бавария» Луис Диас — для повторения достижения ему необходимо отдать ещё два ассиста в последнем туре против «Кёльна».

