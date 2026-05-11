Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Майкл Олисе отметился редчайшим достижением. За 21 год в Бундеслиге такое делал лишь Санчо

Майкл Олисе отметился редчайшим достижением. За 21 год в Бундеслиге такое делал лишь Санчо
Комментарии

Вингер «Баварии» Майкл Олисе забил победный мяч в матче 33-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» (1:0).

Германия — Бундеслига . 33-й тур
09 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
0 : 1
Бавария
Мюнхен
0:1 Олисе – 56'    

Этот гол стал для 24-летнего француза 15-м в нынешнем сезоне чемпионата Германии. Всего в активе Олисе уже 34 результативных действия в 31 матче Бундеслиги — 15 голов и 19 ассистов.

Таким образом, Олисе стал лишь вторым футболистом с сезона-2004/05, которому удалось оформить минимум 15 голов и 15 ассистов за один розыгрыш Бундеслиги, сообщает Squawka. Ранее это достижение покорилось только Джейдону Санчо в сезоне-2019/20, когда он выступал за «Боруссия Дортмунд» и набрал 17 голов и 16 ассистов.

К этому показателю также близок вингер «Бавария» Луис Диас — для повторения достижения ему необходимо отдать ещё два ассиста в последнем туре против «Кёльна».

Олисе прибыл в Мюнхен для подписания контракта с «Баварией»

Материалы по теме
Ули Хёнес: 13 титулов за 14 сезонов — это проблема Бундеслиги, а не «Баварии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android