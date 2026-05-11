Пауло Дибала сделал заявление о своём будущем в футболе

Аргентинский нападающий «Ромы» Пауло Дибала высказался о своём будущем.

«В моём контракте сказано, что следующий матч станет моей последней игрой за «Рому». Он истекает в июне, и никто из «Ромы» не связывался со мной», — рассказал он интервью Sky Sports.

Футболист не играет с 25 января из-за воспаления коленного сустава. Более месяца он проходил консервативное лечение, включая иглоукалывание, однако такой подход не принёс ожидаемого результата. В текущем сезоне он провёл 21 матч, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

Ранее журналистами сообщалось, что Дибала летом пополнит состав «Бока Хуниорс».

Карлос Алькарас и Пауло Дибала обменялись подарками