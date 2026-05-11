«Если ты не псих, ты не вратарь». Конкурент Сафонова в «ПСЖ» назвал себя агрессивным

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Ренато Марин назвал свои сильные стороны в игре после матча 33-го тура Лиги 1 с «Брестом». Парижский клуб одержал победу со счётом 1:0.

«Мои сильные стороны? Я немного агрессивен, как показывают мои сейвы. Мне нравится выходить вперёд, чтобы прессинговать нападающего и не давать ему пространства. Нет, я не боюсь. Если ты не псих, ты не вратарь (смеётся)», — приводит слова Марина Canal Supporters.

Напомним, ранее 19-летний Марин принял участие в двух матчах Лиги 1 подрдя. Всего в его активе три матча во всех турнирах в текущем сезоне. Ранее он сыграл в матче минувшего тура Лиги 1 с «Лорьяном» (2:2), а также сыграл «на ноль» в кубковой игре с «Вандею Фонтене» (4:0) в декабре 2025 года. После 32 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Ланс» располагается на втором месте с 67 очками после аналогичного количества матчей.