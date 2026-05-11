Жозе Моуринью высказал своё отношение к участию Ирана в ЧМ-2026 на фоне событий в мире

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался об участии сборной Ирана в чемпионате мира по футболу — 2026.

«Политика — это одно, а спорт — совсем другое. Иранские футболисты заслужили право сыграть на чемпионате мира и должны принять участие в турнире», — заявил Моуринью в интервью, слова которого приводит La Gazzetta dello Sport.

Иран выступит на турнире, который пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Иранская сборная проведет матчи группового этапа против Новой Зеландии, Бельгии и Египта.

Ранее в Иране допускали возможность отказа от участия в турнире после обострения отношений с США, а также пытались добиться переноса матчей из США в Мексику. Однако ФИФА оставила календарь без изменений. Позже президент организации Джанни Инфантино подтвердил, что Иран сыграет на ЧМ-2026 на территории США.

