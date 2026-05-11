Нидерландское СМИ сообщило о будущем Александра Зинченко в «Аяксе»

Украинский защитник Александр Зинченко покинет «Аякс» после завершения сезона. Об этом сообщает нидерландское издание Algemeen Dagblad.

По информации источника, технический директор клуба Йорди Круифф готовит масштабное обновление состава — летом команду могут покинуть около 15 футболистов. Руководство рассчитывает освободить места в заявке и увеличить трансферный бюджет для усиления команды.

Среди игроков, которые уйдут из клуба, называются Зинченко и чешский вратарь Витезслав Ярош. Если Ярош выступал за амстердамцев на правах аренды из «Ливерпуля», то контракт Зинченко с «Аяксом» рассчитан до лета 2026 года, после чего украинец станет свободным агентом, а клуб не станет его продлевать.

Зинченко перешёл в «Аякс» зимой 2026 года из «Арсенала», однако успел провести лишь два матча. В феврале защитник получил серьёзную травму в игре против «Фортуны Ситтард» и выбыл примерно на шесть-семь месяцев.

