Тренер «Барселоны» Флик назвал цель на оставшуюся часть сезона
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о целях команды на оставшуюся часть сезона-2025/2026 после матча 35-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом». Каталонцы победили со счётом 2:0.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
1:0 Рашфорд – 9'     2:0 Ф. Торрес – 18'    

«У нас было много травм, многое произошло. Я думал, что второй год будет сложнее, но мы были на фантастическом уровне. Мы забили не так много голов, но стали лучше защищаться, особенно в конце сезона. Когда видишь столько молодых игроков, это невероятно. У нас осталось три матча, и мы хотим набрать 100 очков», — приводит слова Флика Marca.

После этой игры «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. До конца чемпионата осталось три тура.

