«Удар по носу был». Шалимов объяснил, почему не был назначен пенальти в ворота «Барселоны»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о спорном эпизоде в матче 35-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» (2:0). На 53‑й минуте встречи защитник каталонцев Эрик Гарсия в своей штрафной попал локтем в лицо полузащитнику мадридцев Джуду Беллингему. Арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес не стал назначать пенальти.

«Это не пенальти. Удар по носу был, но игрок «Барселоны» не видел соперника», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Каталонский клуб выиграл чемпионат Испании за три тура до финиша. «Барселона» с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке.

«Барселона» выиграла Примеру во втором сезоне подряд.