«Удар по носу был». Шалимов объяснил, почему не был назначен пенальти в ворота «Барселоны»
Российский тренер Игорь Шалимов высказался о спорном эпизоде в матче 35-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» (2:0). На 53‑й минуте встречи защитник каталонцев Эрик Гарсия в своей штрафной попал локтем в лицо полузащитнику мадридцев Джуду Беллингему. Арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес не стал назначать пенальти.
Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рашфорд – 9' 2:0 Ф. Торрес – 18'
«Это не пенальти. Удар по носу был, но игрок «Барселоны» не видел соперника», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».
Каталонский клуб выиграл чемпионат Испании за три тура до финиша. «Барселона» с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке.
«Барселона» выиграла Примеру во втором сезоне подряд.
