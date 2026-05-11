«Нужно убирать Мбаппе или Винисиуса». Шалимов предложил «Реалу» оформить два топ-трансфера

«Нужно убирать Мбаппе или Винисиуса». Шалимов предложил «Реалу» оформить два топ-трансфера
Российский тренер Игорь Шалимов рассказал, какие громкие трансферы мадридскому «Реалу» нужно оформить, чтобы наладить игру в нападении.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рашфорд – 9'     2:0 Ф. Торрес – 18'    

«Реалу» нужно убирать Мбаппе или Винисиуса. Соответственно, Винисиус должен уйти. При этом команда должна купить мощного центрального нападающего — это Холанд. На правый фланг нужно взять Олисе из «Баварии». Тогда всё будет хорошо», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Мадридский «Реал» на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги. Команда не смогла выиграть ни одного трофея в текущем сезоне, потеряв возможность взять Примеру в минувшем матче 35-го тура чемпионата с «Барселоной» (0:2). Ранее команда уступала каталонцам в финале Суперкубка Испании, не смогла пройти рубеж 1/4 финала Лиги чемпионов и 1/8 финала Кубка страны.

