«Нужно убирать Мбаппе или Винисиуса». Шалимов предложил «Реалу» оформить два топ-трансфера

Российский тренер Игорь Шалимов рассказал, какие громкие трансферы мадридскому «Реалу» нужно оформить, чтобы наладить игру в нападении.

«Реалу» нужно убирать Мбаппе или Винисиуса. Соответственно, Винисиус должен уйти. При этом команда должна купить мощного центрального нападающего — это Холанд. На правый фланг нужно взять Олисе из «Баварии». Тогда всё будет хорошо», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Мадридский «Реал» на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги. Команда не смогла выиграть ни одного трофея в текущем сезоне, потеряв возможность взять Примеру в минувшем матче 35-го тура чемпионата с «Барселоной» (0:2). Ранее команда уступала каталонцам в финале Суперкубка Испании, не смогла пройти рубеж 1/4 финала Лиги чемпионов и 1/8 финала Кубка страны.