Арбелоа ответил, выйдет ли Мбаппе на поле до конца сезона

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал состояние здоровья французского форварда команды Килиана Мбаппе после матча 35-го тура Ла Лиги с «Барселоной». Встреча завершилась победой каталонского клуба со счётом 2:0.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
1:0 Рашфорд – 9'     2:0 Ф. Торрес – 18'    

— Сможет ли Мбаппе сыграть до конца сезона?
— Точного ответа нет. До конца сезона две недели, и всё будет зависеть от того, возникнет ли у него дискомфорт, — тогда станет ясно, сможет ли он выйти на поле.

— Вы бы хотели, чтобы Мбаппе смог поехать на матч?
— Я хотел бы, чтобы он был полностью готов и мог начинать матч с первых минут. Именно этого я и желаю, — приводит слова Арбелоа официальный сайт «Реала».

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе пропустил матч 35-го тура Ла Лиги с «Барселоной» из-за дискомфорта в подколенном сухожилии.

