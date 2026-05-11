Тренер «Реала» Арбелоа объяснил решение оставить в запасе Хёйсена в матче с «Барселоной»
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал решение не выпускать в матче 35-го тура Ла Лиги с «Барселоной» нидерландского полузащитника Дина Хёйсена. В этой встрече каталонский клуб одержал победу со счётом 2:0.
Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рашфорд – 9' 2:0 Ф. Торрес – 18'
«Он хотел играть, но чувствовал себя очень слабым, и у него было очень мало энергии во время разминки. Я решил выпустить Рауля Асенсио, потому что считал, что в таком матче нам нужна энергия на каждой позиции. Вот почему я принял такое решение», — приводит слова Арбелоа официальный сайт «Реала».
Эта победа принесла «Барселоне» досрочную победу в испанском чемпионате.
