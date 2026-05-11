«Барселона» стала чемпионом Испании, «Никс» — в полуфинале плей-офф НБА. Главное к утру
«Барселона» обыграла мадридский «Реал» в матче 35-го тура Ла Лиги и досрочно стала чемпионом Испании, «Нью-Йорк Никс» разгромил «Филадельфию Сиксерс» и всухую закрыл серию 1/4 финала плей-офф НБА, передача российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова помогла команде обыграть «Баффало Сэйбрз» в третьем матче плей-офф НХЛ и повести в серии со счётом 2-1.
- «Барселона» стала чемпионом Испании, обыграв «Реал» в 35-м туре Ла Лиги.
- «Нью-Йорк» всухую выиграл серию у «Филадельфии» и вышел в полуфинал плей-офф НБА.
- Передача Демидова помогла «Монреалю» обыграть «Баффало» и выйти вперёд в серии.
- «ПСЖ» без Сафонова в составе победил «Брест» в матче 33-го тура Лиги 1.
- «Анахайм» обыграл «Вегас» и сравнял счёт в серии. У Дорофеева — гол.
- «Локомотив» минимально обыграл «Балтику» в 29-м туре РПЛ.
- АЕК под руководством Николича стал чемпионом Греции.
- «Миннесота» обыграла «Сан-Антонио» и сравняла счёт в серии. Вембаньяму удалили.
- Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала «тысячника» в Риме, где сыграет с Наоми Осакой.
- Мари-Луизе Эта — первая женщина-тренер с победой в матче Бундеслиги.
- «Милан» проиграл «Аталанте» в 36-м туре Серии А.
