«Барселона» стала чемпионом Испании, «Никс» — в полуфинале плей-офф НБА. Главное к утру

«Барселона» обыграла мадридский «Реал» в матче 35-го тура Ла Лиги и досрочно стала чемпионом Испании, «Нью-Йорк Никс» разгромил «Филадельфию Сиксерс» и всухую закрыл серию 1/4 финала плей-офф НБА, передача российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова помогла команде обыграть «Баффало Сэйбрз» в третьем матче плей-офф НХЛ и повести в серии со счётом 2-1.