Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
11 мая, главные новости спорта, футбол, РПЛ, плей-офф НХЛ, плей-офф НБА, WTA, Сафонов, эль класико

«Барселона» стала чемпионом Испании, «Никс» — в полуфинале плей-офф НБА. Главное к утру
«Барселона» обыграла мадридский «Реал» в матче 35-го тура Ла Лиги и досрочно стала чемпионом Испании, «Нью-Йорк Никс» разгромил «Филадельфию Сиксерс» и всухую закрыл серию 1/4 финала плей-офф НБА, передача российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова помогла команде обыграть «Баффало Сэйбрз» в третьем матче плей-офф НХЛ и повести в серии со счётом 2-1.

  1. «Барселона» стала чемпионом Испании, обыграв «Реал» в 35-м туре Ла Лиги.
  2. «Нью-Йорк» всухую выиграл серию у «Филадельфии» и вышел в полуфинал плей-офф НБА.
  3. Передача Демидова помогла «Монреалю» обыграть «Баффало» и выйти вперёд в серии.
  4. «ПСЖ» без Сафонова в составе победил «Брест» в матче 33-го тура Лиги 1.
  5. «Анахайм» обыграл «Вегас» и сравнял счёт в серии. У Дорофеева — гол.
  6. «Локомотив» минимально обыграл «Балтику» в 29-м туре РПЛ.
  7. АЕК под руководством Николича стал чемпионом Греции.
  8. «Миннесота» обыграла «Сан-Антонио» и сравняла счёт в серии. Вембаньяму удалили.
  9. Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала «тысячника» в Риме, где сыграет с Наоми Осакой.
  10. Мари-Луизе Эта — первая женщина-тренер с победой в матче Бундеслиги.
  11. «Милан» проиграл «Аталанте» в 36-м туре Серии А.
Топ-матчи понедельника: финал Кубка Гагарина, УНИКС — «Зенит», жара в РПЛ и плей-офф НБА
