В «Балтике» предположили, почему РФС решил провести матч сборной России в Калининграде

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о предстоящем матче сборной России в Калининграде. Подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Буркина-Фасо на стадионе «Волгоград Арена». Встреча состоится в пятницу, 5 июня.

«Очень хорошо, что сборная России приедет в Калининград. Достаточно быстро проработали это. Думаю, РФС видит, какой интерес к футболу есть в Калининграде, как много футбольных болельщиков там. Любовь болельщиков к футболу и клубу привела к тому, что РФС принял решение провести матч сборной и порадовать калининградских болельщиков нашей сборной», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.