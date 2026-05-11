«Пари НН» — ЦСКА: во сколько начало матча 29-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 11 мая, состоится матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся нижегородский «Пари НН» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступит Андрей Прокопов из Ярославля. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА занимает шестое место в чемпионате России. В активе армейцев 45 очков в 28 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.