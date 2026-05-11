Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 11 мая

Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата России по футболу 2025/2026 на 11 мая

Сегодня, 11 мая, состоятся четыре матча в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 11 мая (время московское):

  • 13:00. «Акрон» — «Ростов»;
  • 15:15. «Пари НН» — ЦСКА;
  • 17:30. «Спартак» — «Рубин»;
  • 20:00. «Динамо» Москва — «Краснодар».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Зенит», набравший 65 очков. На втором месте идёт «Краснодар», в активе которого 63 очка и матч в запасе. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 53 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (21), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
