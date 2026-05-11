Игроки качали Флика, Рафинья бил в барабан, над Барселоной гремел салют. Фото празднования

10 мая состоялся матч 35-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом». Каталонцы одержали победу со счётом 2:0 и досрочно оформили чемпионство.

Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). Победу «Барселоне» принесли два быстрых гола: на 9-й минуте отличился Маркус Рашфорд, на 18-й — Ферран Торрес.

Для «Барселоны» это чемпионство стало 29-м в истории клуба. Набрав 91 очко, команда Ханс-Дитера Флика возглавила турнирную таблицу Ла Лиги. У идущего на втором месте «Реала» 77 очков за три тура до окончания чемпионата.

В следующем туре «Барселона» на выезде встретится с «Алавесом» 13 мая, а «Реал» на день позже в домашнем матче сыграет с «Овьедо».