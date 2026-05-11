«Зенит» договорился о трансфере звезды «Балтики» за € 3,2 млн

«Зенит» договорился о трансфере защитника «Балтики» Кевина Андраде за € 3,2 млн. Сделка будет закрыта в ближайшие дни. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале, а источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Стоит отметить, что «Локомотив» предлагал за Андраде около € 4 млн. Однако железнодорожники готовы были выплатить эту сумму в рассрочку, а «Зенит» может заплатить «Балтике» € 3,2 млн сразу при оформлении трансфера. К тому же сам Андраде больше хотел перейти в «Зенит», а не в «Локомотив».

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что Кевин близок к договорённости с «Зенитом».

В нынешнем сезоне Андраде принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с «Балтикой» рассчитано до лета 2027 года.