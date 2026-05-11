Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
В «Локомотиве» выразили опасения, говоря о продлении контракта с Воробьёвым

В «Локомотиве» выразили опасения, говоря о продлении контракта с Воробьёвым
Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о переговорах по продлению контракта нападающего железнодорожников Дмитрия Воробьёва и сравнил ситуацию с той, которая была у экс-капитана команды Дмитрия Баринова.

— У Воробьёва ещё год контракта. Переговоры ведутся. Никто из них не выходил.

— Не боитесь, что может повториться история с Бариновым?
— Честно, боюсь. Но что делать? — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Дмитрий Баринов покинул «Локомотив» в зимнее трансферное окно и перебрался в московский ЦСКА. Контракт полузащитника истекал за полгода до перехода. Стороны не смогли прийти к соглашению о продлении договора.

