Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Защитник «Локомотива» Сильянов: все хотят, чтобы Галактионов остался в команде

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов отреагировал на информацию о возможном уходе главного тренера Михаила Галакиионова. Накануне появились слухи, что наставник железнодорожников интересен другому московскому клубу — ПФК ЦСКА. Армейцы недавно уволили Фабио Челестини и якобы хотят пригласить Галактионова на тренерский мостик.

«Слухи о возможном уходе Галактионова в ЦСКА не буду комментировать, но я хочу, чтобы он остался. Думаю, все хотят — сколько уже с ним работаем», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне «Локомотив» идёт на третьем месте в Мир РПЛ за тур до конца сезона.

