«Урал» — «КАМАЗ»: онлайн-трансляция матча 33-го тура Первой лиги начнётся в 14:00

Сегодня, 11 мая, состоится матч 33-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретятся «Урал» (Екатеринбург) и «КАМАЗ» (Набережные Челны). Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречу обслужит Данил Каширин из Уфы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. В активе екатеринбуржцев 58 набранных очков в 28 турах. «КАМАЗ» с 49 очками располагается на пятой строчке. Отставание от зоны переходных матчей при игре в запасе составляет четыре очка.