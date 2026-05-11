«Акрон» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ начнётся в 13:00 мск

Сегодня, 11 мая, состоится матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Акрон» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, «Ростов» набрал 30 очков и занимает 10-е место в таблице РПЛ. «Акрон» идёт на 13-м месте, набрав 27 очков.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Зенит», набравший 65 очков. На втором месте идёт «Краснодар», в активе которого 63 очка и матч в запасе. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 53 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (21), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).

Самые титулованные футбольные клубы России: