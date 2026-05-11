«Локомотив» не проигрывает дома в РПЛ с декабря 2024-го, только при Сёмине было лучше

Московский «Локомотив» довёл беспроигрышную серию на своём поле в Мир Российской Премьер-Лиге до 21 матча, одолев в 29-м туре «Балтику» (1:0). Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Фролов из Москвы.
Таким образом, «Локомотив» не потерпел ни одного домашнего поражения в РПЛ-2025/2026. В 15 матчах у команды восемь побед и семь ничьих. Последнее поражение красно-зелёных на своём поле датировано 1 декабря 2024 года. Тогда «Локо» в 17-м туре уступил «Химкам» (1:3), в составе которых отличились полузащитники Зелимхан Бакаев и Лукас Вера.
Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, более продолжительная беспроигрышная серия в домашних матчах была у «Локомотива» лишь в период с 2001 по 2002 год, когда командой руководил главный тренер Юрий Сёмин. При нём серия составляла 27 матчей.
- 11 мая 2026
-
11:26
-
11:15
-
11:00
-
11:00
-
10:29
-
10:23
-
10:10
-
10:00
-
09:51
-
09:50
-
09:41
-
09:40
-
09:30
-
09:28
-
09:20
-
09:20
-
09:20
-
09:00
-
08:15
-
08:00
-
07:46
-
07:20
-
07:08
-
07:00
-
06:30
-
06:22
-
06:02
-
06:00
-
05:50
-
05:43
-
05:38
-
05:38
-
05:16
-
04:48
-
04:46