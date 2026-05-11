«Локомотив» не проигрывает дома в РПЛ с декабря 2024-го, только при Сёмине было лучше

Московский «Локомотив» довёл беспроигрышную серию на своём поле в Мир Российской Премьер-Лиге до 21 матча, одолев в 29-м туре «Балтику» (1:0). Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Фролов из Москвы.

Таким образом, «Локомотив» не потерпел ни одного домашнего поражения в РПЛ-2025/2026. В 15 матчах у команды восемь побед и семь ничьих. Последнее поражение красно-зелёных на своём поле датировано 1 декабря 2024 года. Тогда «Локо» в 17-м туре уступил «Химкам» (1:3), в составе которых отличились полузащитники Зелимхан Бакаев и Лукас Вера.

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, более продолжительная беспроигрышная серия в домашних матчах была у «Локомотива» лишь в период с 2001 по 2002 год, когда командой руководил главный тренер Юрий Сёмин. При нём серия составляла 27 матчей.