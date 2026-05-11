Денис Бояринцев оценил шансы «Спартака» на бронзовые медали РПЛ

Экс-полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев оценил шансы красно-белых на попадание в тройку сильнейших команд Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сезона. В 29-м туре команда примет на своём поле «Рубин».

«Спартаку» будет сложно, потому что всё равно у «Локомотива» преимущество есть в очках, а догонять, наверное, всё‑таки сложновато. «Спартак» сейчас тоже много очков теряет, всё в руках самого «Локомотива», — сказал Бояринцев в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» с 48 очками в 28 встречах располагается на четвёртой строчке. Отставание от «Локомотива», который провёл на одну игру больше, составляет пять очков.