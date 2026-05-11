Лукас Фассон: я очень хочу остаться в «Локомотиве» — надеюсь, всё-таки договоримся

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон признался, что хочет остаться в московском клубе. Его нынешний контракт истекает ближайшим летом.

— Твой контракт не единственное, что беспокоит болельщиков. Есть трудности с Воробьёвым, Карпукасом, уже ушёл Баринов — ощущение, что это уже система. Ты доволен тем, как руководство ведёт себя в переговорах?

— За парней я абсолютно ничего не могу сказать. Только за себя. Я очень надеюсь, что мы с руководством всё-таки придём к соглашению и я смогу продлить контракт с «Локомотивом». Мне здесь очень нравится, я всем доволен и готов остаться, — сказал Фассон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.