Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев — о Радимове: не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников

Талалаев — о Радимове: не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на слова бывшего полузащитника «Зенита» Владислава Радимова, заявившего, что калининградцам не хватило сил в весенней части сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

— Как отреагировали на высказывание Радимова, что «Балтике» не хватило силёнок на концовку сезона?
— Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников, — приводит слова Талалаева издание «РБ Спорт».

«Балтика» занимает пятое место в чемпионате России с 46 очками в 29 матчах. В семи последних играх у команды четыре ничьих и три поражения. В заключительном туре калининградцы примут дома московское «Динамо».

Материалы по теме
Радимов — о Талалаеве и результатах «Балтики»: Андрей Викторович свою вину должен признать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android