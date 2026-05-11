Талалаев — о Радимове: не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на слова бывшего полузащитника «Зенита» Владислава Радимова, заявившего, что калининградцам не хватило сил в весенней части сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

— Как отреагировали на высказывание Радимова, что «Балтике» не хватило силёнок на концовку сезона?

— Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников, — приводит слова Талалаева издание «РБ Спорт».

«Балтика» занимает пятое место в чемпионате России с 46 очками в 29 матчах. В семи последних играх у команды четыре ничьих и три поражения. В заключительном туре калининградцы примут дома московское «Динамо».