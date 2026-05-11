Мор предположил, кто станет героем матча «Динамо» — «Краснодар» в 29-м туре РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром». В четверг, 7 мая, команды встречались в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Победу праздновали «быки» — 0:0, 6:5 пен.

«Думаю, героем матча станет Тюкавин. Я просто не вижу другого варианта. Лидер команды в такой важный момент должен взять игру на себя. Есть ещё одна мотивация сумасшедшая — Тюкавин не забил послематчевый пенальти в Кубке России.

Какая должна быть реакция у сильного футболиста? Он должен в следующем матче полностью ситуацию развернуть, из антигероя стать героем», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».