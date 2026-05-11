Видеообзор матча 29-го тура РПЛ «Локомотив» — «Балтика»

Накануне состоялся матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Локомотив» и «Балтика». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Антон Фролов. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Александр Руденко на четвёртой минуте. Защитник «Балтики» Кевин Андраде получил красную карточку на 12-й минуте. Во втором тайме, на 66-й минуте, полузащитник балтийцев Илья Петров не забил пенальти.

После 29 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 53 очка и занимает третье место. «Балтика» заработала 46 очков и располагается на пятой строчке.