Главная Футбол Новости

Акрон — Ростов: объявлены стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России 11 мая 2026 года

«Акрон» — «Ростов»: стартовые составы на матч 29-го тура РПЛ
Комментарии

Сегодня, 11 мая, состоится матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Акрон» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды объявили стартовые составы на матч.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
«Акрон»: Гудиев, Эсковаль, Неделчяру, Бокоев, Фернандес, Хосонов, Дмитриев, Джаковац, Беншимол, Болдырев, Пестряков.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Вахания, Чистяков, Лангович, Миронов, Мохеби, Щетинин, Комаров, Сулейманов.

Напомним, «Ростов» набрал 30 очков и занимает 10-е место в таблице РПЛ. «Акрон» идёт на 13-м месте, набрав 27 очков.

