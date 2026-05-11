Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Урал — КАМАЗ: стартовые составы команд на матч 33-го тура Первой лиги 2025/2026, 11 мая 2026 года

Сегодня, 11 мая, состоится матч 33-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретятся «Урал» (Екатеринбург) и «КАМАЗ» (Набережные Челны). Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречу обслужит Данил Каширин из Уфы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия — Лига Pari . 33-й тур
11 мая 2026, понедельник. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
1-й тайм
2 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Ишков – 4'     2:0 Кордейро – 24'    

Стартовые составы команд

«Урал»: Селихов, Малькевич, Итало, Бегич, Мамин, Сунгатулин, Кордейро, Ишков, Акбашев, Железнов, Секулич.

«КАМАЗ»: Анисимов, Семёнов, Маругин, Тананеев, Аюкин, Лайкин, Дерюгин, Шамкин, Султонов, Абдуллаев, Караев.

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. В активе екатеринбуржцев 58 набранных очков в 28 турах. «КАМАЗ» с 49 очками располагается на пятой строчке. Отставание от зоны переходных матчей при игре в запасе составляет четыре очка.

