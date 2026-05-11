«Урал» — «КАМАЗ»: стартовые составы команд на матч 33-го тура Первой лиги

Сегодня, 11 мая, состоится матч 33-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретятся «Урал» (Екатеринбург) и «КАМАЗ» (Набережные Челны). Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречу обслужит Данил Каширин из Уфы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд

«Урал»: Селихов, Малькевич, Итало, Бегич, Мамин, Сунгатулин, Кордейро, Ишков, Акбашев, Железнов, Секулич.

«КАМАЗ»: Анисимов, Семёнов, Маругин, Тананеев, Аюкин, Лайкин, Дерюгин, Шамкин, Султонов, Абдуллаев, Караев.

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. В активе екатеринбуржцев 58 набранных очков в 28 турах. «КАМАЗ» с 49 очками располагается на пятой строчке. Отставание от зоны переходных матчей при игре в запасе составляет четыре очка.