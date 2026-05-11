Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
«Реал» вынужден продавать игроков для осуществления новых трансферов — The Athletic

Мадридскому «Реалу» придётся продать игроков для финансирования входящих трансферов. Об этом сообщает издание The Athletic. По данным источника, ожидается уход защитников Давида Алабы и Антонио Рюдигера на правах свободных агентов. Рассматриваются варианты продажи резервистов Даниэля Себальоса и Гонсало Гарсии. Неопределённым остаётся будущее капитана команды Даниэля Карвахаля.

По информации издания, хотя руководство клуба называет предстоящее трансферное окно «просто очередным», источники, знакомые с ситуацией в клубе, указывают на необходимость продажи игроков для осуществления трансферов. Изменения могут быть ещё более масштабными. Не исключена реструктуризация спортивного отдела клуба.

