Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сильянов: у «Локо» есть прогресс — даже на первом месте были, правда, сами всё растеряли

Сильянов: у «Локо» есть прогресс — даже на первом месте были, правда, сами всё растеряли
Комментарии

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов высказался о прогрессе команды в сравнении с прошлыми сезонами. После 29 туров железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 53 очками.

— Нет ощущения, что «Локомотив» несколько лет топчется на месте?
— Думаю, в этом сезоне уже получше было. Прогресс есть. Мы и на первом месте были, правда, сами всё растеряли. А чтоб бороться за чемпионство… Думаю, можно, если очки не терять в конце, хотя без этого никак.

— А как объяснить эти потери каждую весну?
— Честно, не знаю, — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Митрюшкин приблизил «Локо» к бронзе РПЛ! А «Балтика» официально провалила весну
Митрюшкин приблизил «Локо» к бронзе РПЛ! А «Балтика» официально провалила весну
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android