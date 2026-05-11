Сильянов: у «Локо» есть прогресс — даже на первом месте были, правда, сами всё растеряли

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов высказался о прогрессе команды в сравнении с прошлыми сезонами. После 29 туров железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 53 очками.

— Нет ощущения, что «Локомотив» несколько лет топчется на месте?

— Думаю, в этом сезоне уже получше было. Прогресс есть. Мы и на первом месте были, правда, сами всё растеряли. А чтоб бороться за чемпионство… Думаю, можно, если очки не терять в конце, хотя без этого никак.

— А как объяснить эти потери каждую весну?

— Честно, не знаю, — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.