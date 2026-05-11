Тренер «Ростова» высказался об отсутствии Дзюбы в составе «Акрона» на матч 29-го тура РПЛ

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба дал комментарий в преддверии матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Игра пройдёт сегодня, 11 мая, в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск. Лидер «Акрона» Артём Дзюба пропускает встречу из-за травмы.

— Почему Роналдо сегодня в запасе?

— Если хотите, то после игры поговорим, какой у нас был план и что готовили.

— Упростит игру для «Ростова» отсутствие Дзюбы у «Акрона»?

— «Акрон» будет выглядеть по‑другому. Мы готовились к этому, знаем, что нужно делать на поле, — сказал Джонатан Альба в эфире телеканала «Матч ТВ».