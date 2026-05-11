Тренер «Ростова» высказался об отсутствии Дзюбы в составе «Акрона» на матч 29-го тура РПЛ
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба дал комментарий в преддверии матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Игра пройдёт сегодня, 11 мая, в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск. Лидер «Акрона» Артём Дзюба пропускает встречу из-за травмы.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 21' 0:2 Мохеби – 39' 1:2 Сако – 42' 1:3 Мелёхин – 45+2'
— Почему Роналдо сегодня в запасе?
— Если хотите, то после игры поговорим, какой у нас был план и что готовили.
— Упростит игру для «Ростова» отсутствие Дзюбы у «Акрона»?
— «Акрон» будет выглядеть по‑другому. Мы готовились к этому, знаем, что нужно делать на поле, — сказал Джонатан Альба в эфире телеканала «Матч ТВ».
