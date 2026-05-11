Сёмин: за «Локомотив» стало болеть большое количество людей — это моё главное достижение

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о старых и новых болельщиках железнодорожников. Сегодня, 11 мая, российскому специалисту исполнилось 79 лет.

«Самое приятное для меня, и в день рождения тоже, когда отмечают самое большое моё достижение, которое есть и в «Локомотиве», и вообще, — это болельщики. И старые, которые всегда приходили с радостью, и новые, которые появились в последнее время. За «Локомотив» стало болеть большое количество людей — это моё главное достижение», — сказал Сёмин в интервью пресс-службе «Локомотива» на официальном сайте.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе команды 53 набранных очка в 29 матчах.