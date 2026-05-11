Тренер «Акрона» высказался о травме Дзюбы в концовке сезона

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о предстоящем матче 29-го тура Мир РПЛ с «Ростовом». Игра пройдёт сегодня, 11 мая, в Самаре.

— Я чуть более четырёх лет прожил в Ростове‑на‑Дону, работал в этой команде. Конечно, эти матчи имеют какой‑то определённый душевный, сердечный подтекст, ни больше ни меньше. Но сегодня это состязание и важнейший матч. Для нас очень важно сегодня победить. И для этого надо делать всё максимально возможное. Я как тренер тоже себя на это настраиваю.

— Сегодня не сыграет Артём Дзюба. Как это повлияет на игру «Акрона»? Это усложнит или упростит задачу сегодняшнего матча?

— Ну как оно может упростить, если нет одного из лучших нападающих, в том числе по ведению единоборств и по способности сохранять мячи у штрафной соперника? Самое главное, чтобы мы каким‑то образом смогли заменить вот эту достаточно существенную для нас потерю, — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».