«Акрон» — «Ростов»: гости вышли вперёд на 21-й минуте игры

Сегодня, 11 мая, в рамках 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 встречаются «Акрон» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте счёт в матче открыл «Ростов». Автором гола стал Кирилл Щетинин, который забил прямым ударом со штрафного. Текущий счёт — 1:0 в пользу ростовского коллектива.

Напомним, «Ростов» набрал 30 очков и занимает 10-е место в таблице РПЛ. «Акрон» идёт на 13-м месте, набрав 27 очков.

