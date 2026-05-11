Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Юрий Сёмин: «Локомотив» в московском футболе называли «пятое колесо в телеге»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился воспоминаниями о работе в клубе в концовке прошлого века. Сегодня, 11 мая, российскому специалисту исполнилось 79 лет.

«В 1990-е мы не могли позволить себе взять топовых игроков, которые были в «Спартаке» или «Динамо». Во-первых, дело было в финансовых возможностях. Во-вторых, марка клубов, как у «Спартака», ЦСКА или «Динамо», была значительно выше, чем у «Локомотива». Железнодорожники всегда были такой командой, которую в московском футболе называли «пятое колесо в телеге». И мы все вместе смогли сделать так, чтобы это и подобные названия забыли. Но с этого начинали.

На первом этапе приглашали в основном футболистов, которые не подходили «Спартаку», «Динамо», «Торпедо», ЦСКА. Иной раз брали в аренду, иной — отчисленных игроков. Понимали свои проблемы, нам нужны были более классные футболисты, по крайней мере, на определённых позициях. И мы смогли добиться этого усиления. Когда у нас со временем появились возможности, к нам уже начали проявлять интерес более сильные футболисты, уже мы выбирали тех, которые нам были нужны. У нас появился Лоськов», — сказал Сёмин в интервью пресс-службе «Локомотива» на официальном сайте.

