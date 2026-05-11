«Динамо» — «Краснодар»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 11 мая, состоится центральный матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московское «Динамо» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч этих соперников.

Как «Динамо» и «Краснодар» играли между собой последние пять матчей:

07.05.2026. Кубок России, финал Пути РПЛ, ответный матч. «Краснодар» — «Динамо» — 0:0 (6:5 пен);

08.04.2026. Кубок России, финал Пути РПЛ. «Динамо» — «Краснодар» — 0:0;

30.09.2025. Кубок России, 5-й тур. «Краснодар» — «Динамо» — 0:0 (4:2 пен.);

13.08.2025. Кубок России, 2-й тур. «Динамо» — «Краснодар» — 0:4;

02.08.2025. РПЛ, 3-й тур. «Краснодар» — «Динамо» — 1:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Зенит», набравший 65 очков. На втором месте идёт «Краснодар», в активе которого 63 очка и матч в запасе. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 53 очками. «Динамо», в свою очередь, идёт на восьмом месте, набрав 39 очков.

Самые титулованные футбольные клубы России: