Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» поздравил Юрия Сёмина с 79-летием

«Локомотив» поздравил Юрия Сёмина с 79-летием
Комментарии

Пресс-служба московского «Локомотива» поздравила с днём рождения легендарного экс-наставника команды Юрия Сёмина. Сегодня, 11 мая 2026 года, опытному специалисту исполняется 79 лет.

«Юрию Павловичу — 79! Сёмин — это «Локомотив». А «Локомотив» — это Сёмин. Не просто выдающийся тренер, а настоящий символ и творец нашей истории: три чемпионства, семь Кубков России, три Суперкубка страны. ЛЕГЕНДА!

Дорогой Юрий Палыч! Бесконечно благодарим за всё и от души поздравляем с днём рождения! Крепкого здоровья, жизненной энергии, душевного равновесия и всех благ», — написала пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Материалы по теме
Сёмин: за «Локомотив» стало болеть большое количество людей — это моё главное достижение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android