«Локомотив» поздравил Юрия Сёмина с 79-летием

Пресс-служба московского «Локомотива» поздравила с днём рождения легендарного экс-наставника команды Юрия Сёмина. Сегодня, 11 мая 2026 года, опытному специалисту исполняется 79 лет.

«Юрию Павловичу — 79! Сёмин — это «Локомотив». А «Локомотив» — это Сёмин. Не просто выдающийся тренер, а настоящий символ и творец нашей истории: три чемпионства, семь Кубков России, три Суперкубка страны. ЛЕГЕНДА!

Дорогой Юрий Палыч! Бесконечно благодарим за всё и от души поздравляем с днём рождения! Крепкого здоровья, жизненной энергии, душевного равновесия и всех благ», — написала пресс-служба клуба в телеграм-канале.